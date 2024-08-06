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Пять лет колонии за комментарий: жителя Красноярска наказали за фейки о ВС РФ

Житель Красноярска получил пять лет колонии за распространение фейков о ВС РФ

0:53
Происшествия

Житель Красноярска был приговорен к пяти годам колонии общего режима за публикацию комментариев во "ВКонтакте", которые были квалифицированы как преступление террористической направленности.

Житель Красноярска получил пять лет колонии за распространение фейков о ВС РФ
Фото: flickr.com by Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

По данным краевого УФСБ, мужчина распространял заведомо ложную информацию о ВС РФ в открытых группах социальной сети, сообщает prmira.ru.

Изначально уголовное дело было возбуждено по статье о распространении фейков о ВС РФ (часть 1 статьи 207.3 УК РФ), однако впоследствии его действия были переквалифицированы на более тяжкую статью — распространение фейков о ВС РФ по мотивам политической, идеологической, расовой или национальной ненависти (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ).

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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