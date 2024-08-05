Необычная авария: трёхлетний ребёнок сел за руль и сбил пешехода

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Трёхлетний ребёнок в салоне машины сбил женщину в Марий Эл

0:50
Происшествия

В Горномарийском районе Марий Эл произошел необычный случай: трехлётний малыш, оставшийся без присмотра в автомобиле, случайно стал водителем.

Трёхлетний ребёнок в салоне машины сбил женщину в Марий Эл
Фото: freepik.com by halayalex, PDM

Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

Инцидент случился в деревне Алманово. 31-летний водитель оставил своего трехлетнего ребенка в автомобиле марки Skoda и отошел по делам.

Пока мужчина отсутствовал, ребенок смог запустить двигатель, что привело к тому, что автомобиль начал двигаться и сбил 28-летнюю женщину, находившуюся на проезжей части.

По информации правоохранительных органов, пешеход получила травмы. Подробности о характере повреждений пока не разглашаются.

Причины, по которым мужчина оставил ребенка в машине, остаются неизвестными.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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