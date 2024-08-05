По подозрению в мошенничестве задержан директор парка "Патриот"

Задержаны руководитель парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов и замначальника Главного управления инновационного развития МО РФ, сообщили в СК РФ.
Директор парка "Патриот" и замначальника Главного управления МО подозреваются в мошенничестве. По предварительным данным сумма ущерба составила около 40 млн. рублей.
Вячеслав Ахмедов, директор парка "Патриот", был задержан в рамках расследования уголовного дела. Часть сотрудников парка также были вызваны на допрос.
Следственный комитет возбудил дело по статье "мошенничество". В рамках этого дела были задержаны и помещены под стражу Вячеслав Ахмедов и генерал-майор Владимир Шестеров.
Следствие обвиняет их в хищении средств, выделенных на строительство парка "Патриот" и конгрессно-выставочного центра.
В июле силовики проводили следственные действия в парке "Патриот" в связи с расследованием дела о хищении более 40 миллионов рублей при госзакупках. Однако эти следственные действия не связаны с делом бывшего заместителя министра обороны и экс-руководителя "Оборонстроя" Тимура Иванова.
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