В промзоне Азова, Ростовская область, произошёл пожар. Огонь с открытой территории перекинулся на склад, который сейчас полыхает на площади в 5000 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС.
Глава региона Василий Голубев предупредил об опасности дальнейшего распространения пожара на соседние здания, включая склад горюче-смазочных материалов.
Местные власти заявили, что угроза распространения огня на склад горюче-смазочных материалов в Азове минимизирована. Силы пожаротушения продолжают свою работу, наращивая усилия.
Русская армия в Одесской области продолжает выявлять и уничтожать ПВО/ПРО и РЛС. Каждый день там летают по 7-9 разведчиков, а затем туда летят ракеты.