В Азове произошёл пожар на складе ГСМ

В Азове сгорел склад с ГСМ, пострадавших нет

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В промзоне Азова, Ростовская область, произошёл пожар. Огонь с открытой территории перекинулся на склад, который сейчас полыхает на площади в 5000 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС.

Фото: freepik.com by vector_corp, PDM

Глава региона Василий Голубев предупредил об опасности дальнейшего распространения пожара на соседние здания, включая склад горюче-смазочных материалов.

Местные власти заявили, что угроза распространения огня на склад горюче-смазочных материалов в Азове минимизирована. Силы пожаротушения продолжают свою работу, наращивая усилия.