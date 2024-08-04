В Бангладеш происходят массовые гражданские беспорядки

Десятки людей погибли в ходе беспорядков в Бангладеш

Число погибших в результате столкновений между протестующими и полицейскими в Бангладеш возросло до 57 человек, включая 14 полицейских. Об этом сообщает газета Daily Star.

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Согласно информации издания, в результате новых столкновений погибли не менее 22 человек, а десятки получили ранения, в том числе огнестрельные.

В столице страны, Дакке, правительство ввело комендантский час и отключило мобильный интернет. Понедельник, вторник и среда объявлены выходными днями.

Координаторы студенческих протестов в Бангладеш объявили о приостановке массовых акций на 48 часов. Они также потребовали от властей отмены комендантского часа и восстановления доступа к интернету.

Протесты против системы квот на государственные должности продолжаются в Бангладеш уже несколько недель. Власти пошли на уступки митингующим, сократив квоты, которые их не устраивали. Однако протесты, в ходе которых погибли десятки людей и более 2500 были ранены, не прекращаются.

Протестующие требуют отменить систему квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, участвовавших в войне за независимость Бангладеш в 1971 году.