По делу Савельева назначена психиатрическая экспертиза

Сенатору Дмитрию Савельеву, которого обвиняют в организации подготовки убийства бизнесмена, планируют провести экспертизу, чтобы проверить его вменяемость, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
Адвокат сенатора Савельева заявила, что её подзащитный не признаёт вину в организации приготовления к убийству.
Защита планирует обжаловать арест сенатора.
Ранее стало известно, что сенатору Савельеву официально предъявили обвинение в организации приготовления к убийству.
Дело Савельева является вторым случаем в истории Совета Федерации, когда сенатор оказывается обвинён в тяжких статьях. Назначение психиатрической экспертизы является стандартной процедурой при проведении следствия.
Сводка с фронта: в Киеве паника из-за скорости продвижения ВС РФ, очередная массированная атака на Севастополь