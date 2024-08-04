По делу Савельева назначена психиатрическая экспертиза

Сенатору Савельеву придётся пройти экспертизу на вменяемость

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сенатору Дмитрию Савельеву, которого обвиняют в организации подготовки убийства бизнесмена, планируют провести экспертизу, чтобы проверить его вменяемость, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

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Адвокат сенатора Савельева заявила, что её подзащитный не признаёт вину в организации приготовления к убийству.

Защита планирует обжаловать арест сенатора.

Ранее стало известно, что сенатору Савельеву официально предъявили обвинение в организации приготовления к убийству.

Дело Савельева является вторым случаем в истории Совета Федерации, когда сенатор оказывается обвинён в тяжких статьях. Назначение психиатрической экспертизы является стандартной процедурой при проведении следствия.