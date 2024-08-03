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Мигранты и националисты в Великобритании устроили боестолкновения

В Британии наблюдается всплеск гражданского противостояния и ксенофобии

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Происшествия

В Великобритании произошли столкновения между группами мигрантов и местными жителями.

В Британии наблюдается всплеск гражданского противостояния и ксенофобии
Фото: oig.dhs.gov by Управление генерального инспектора министерства внутренней безопасности, PDM

В городе Сток после серии ножевых атак белые британцы были вынуждены прятаться в своих домах.  Также были зафиксированы столкновения в Ливерпуле и Ньюкасле.

Мигрантские группировки стали хозяевами улиц во многих районах, а местные жители в панике скрываются. Сообщается о десятках пострадавших.

Столкновения и беспорядки в Англии начались после того, как молодой мигрант без причины убил трёх девочек англичанок. 

Правительство пока не предпринимает каких-либо действий для снижения уровня гражданского противостояния. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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