В Великобритании произошли столкновения между группами мигрантов и местными жителями.
В городе Сток после серии ножевых атак белые британцы были вынуждены прятаться в своих домах. Также были зафиксированы столкновения в Ливерпуле и Ньюкасле.
Мигрантские группировки стали хозяевами улиц во многих районах, а местные жители в панике скрываются. Сообщается о десятках пострадавших.
Столкновения и беспорядки в Англии начались после того, как молодой мигрант без причины убил трёх девочек англичанок.
Правительство пока не предпринимает каких-либо действий для снижения уровня гражданского противостояния.
Планы "Норникеля" по переносу мощностей в Китай вызвали вопросы в правительстве и у специалистов. Раньше выводили прибыль, теперь решили выводить целые заводы.