Израиль разрушил школу в Секторе Газа, погибли гражданские лица

Сионисты опять обстреливают школы в Палестине, где укрываются мирные жители

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Десять палестинцев погибли, несколько человек получили ранения в результате обстрела школы на северо-западе города Газа со стороны израильской армии. В школе укрывались мирные жители, которые спасались от бомбёжек. Эту информацию предоставил телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на спасателей.

Фото: wikidata.org by Ali Hamad of APAimages, for Wafa, CC BY-SA 3.0

Армия Израиля утверждает, что перед ударом высокоточным боеприпасом была проведена разведка, чтобы минимизировать риск причинения вреда гражданским лицам.

Ранее армия Израиля сообщила о поражении центра управления и производства вооружений ХАМАС на севере сектора Газа. Военные сообщили, что ранее это здание было школой.