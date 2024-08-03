Израиль разрушил школу в Секторе Газа, погибли гражданские лица

Десять палестинцев погибли, несколько человек получили ранения в результате обстрела школы на северо-западе города Газа со стороны израильской армии. В школе укрывались мирные жители, которые спасались от бомбёжек. Эту информацию предоставил телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на спасателей.
Армия Израиля утверждает, что перед ударом высокоточным боеприпасом была проведена разведка, чтобы минимизировать риск причинения вреда гражданским лицам.
Ранее армия Израиля сообщила о поражении центра управления и производства вооружений ХАМАС на севере сектора Газа. Военные сообщили, что ранее это здание было школой.
Планы "Норникеля" по переносу мощностей в Китай вызвали вопросы в правительстве и у специалистов. Раньше выводили прибыль, теперь решили выводить целые заводы.