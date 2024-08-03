В Красноярском крае автобус с детьми упал в кювет

В Красноярском крае туристический автобус съехал в кювет. В результате аварии пострадали 10 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Эту информацию предоставил Следственный комитет.
Министерство здравоохранения сообщает, что в результате ДТП с туристическим автобусом на трассе в Красноярском крае пострадали 18 человек, среди которых один ребёнок.
Обстоятельства ДТП выясняются, возбуждено уголовное дело. Возможно, причиной происшествия стали плохие погодные условия, или нарушение правил движения со стороны неустановленных участников.
Планы "Норникеля" по переносу мощностей в Китай вызвали вопросы в правительстве и у специалистов. Раньше выводили прибыль, теперь решили выводить целые заводы.