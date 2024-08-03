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В Красноярском крае автобус с детьми упал в кювет

Автобус с туристами опрокинулся в кювет в Красноярском крае, 18 человек ранены

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Происшествия

В Красноярском крае туристический автобус съехал в кювет. В результате аварии пострадали 10 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Эту информацию предоставил Следственный комитет.

Министерство здравоохранения сообщает, что в результате ДТП с туристическим автобусом на трассе в Красноярском крае пострадали 18 человек, среди которых один ребёнок.

Обстоятельства ДТП выясняются, возбуждено уголовное дело. Возможно, причиной происшествия стали плохие погодные условия, или нарушение правил движения со стороны неустановленных участников. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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