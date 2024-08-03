В Красноярском крае автобус с детьми упал в кювет

Автобус с туристами опрокинулся в кювет в Красноярском крае, 18 человек ранены

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Красноярском крае туристический автобус съехал в кювет. В результате аварии пострадали 10 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Эту информацию предоставил Следственный комитет.

Министерство здравоохранения сообщает, что в результате ДТП с туристическим автобусом на трассе в Красноярском крае пострадали 18 человек, среди которых один ребёнок.

Обстоятельства ДТП выясняются, возбуждено уголовное дело. Возможно, причиной происшествия стали плохие погодные условия, или нарушение правил движения со стороны неустановленных участников.