Проверка инцидента на железнодорожном переезде: поезд "Новый Уренгой-Москва" столкнулся с грузовиком

Столкновение поезда с грузовиком в Пермском крае: один человек госпитализирован

1:26 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Поезд "Новый Уренгой-Москва" столкнулся с грузовиком в Пермском крае. Грузовик выехал на железнодорожный переезд и создал опасную ситуацию, в результате чего произошло столкновение с поездом. Один человек, водитель грузовика, был госпитализирован. Уральская транспортная прокуратура проводит проверку инцидента, который произошел утром 2 августа на перегоне Европейская-Усть-Тискос.

Фото: commons.wikimedia.org by Fabien Perissinotto, CC BY-SA 3.0

К счастью, поезд не сошел с рельсов. Повреждены внешние элементы локомотива, а грузовик оказался зажат под электровозом.

Железнодорожники ведут восстановительные работы, на время которых движение поездов на данном участке приостановлено. Пресс-служба СвЖД сообщила, что машинист попытался применить экстренное торможение, но не смог остановить состав. Пассажиры и сотрудники поезда за медицинской помощью не обращались.

По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение водителем грузовика правил дорожного движения, а именно выезд на железнодорожные пути без убедительности в отсутствии приближающегося поезда. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что обстоятельства происшествия будут выяснены оперативным штабом с участием первого замначальника СвЖД, сообщает muksun.fm.