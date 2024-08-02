Сын легендарного Армена Джигарханяна чудом выжил после выстрела в голову

Сын Армена Джигарханяна получил огнестрельное ранение

0:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сын известного актёра Армена Джигарханяна, народного артиста СССР, Степан Джигарханян, получил огнестрельное ранение в Лас-Вегасе, сообщает EADaily.

Фото: Pravda.Ru by Рустем Сафронов

Инцидент произошёл, когда по нему дважды выстрелили из проезжающего автомобиля. Одна из пуль попала Степану в голову, но прошла по касательной, что спасло его жизнь. Несмотря на серьёзное ранение, жизненно важные органы не были задеты. Степану была оказана медицинская помощь, и сейчас он находится дома, где проходит реабилитацию.

Степан Джигарханян — сын актрисы Татьяны Власовой, с которой Армен Борисович был в браке с 1967 года. Степан проживал в США с 1989 по 1994 год, затем вернулся в Россию и работал в театре под руководством своего отца, а позднее вновь уехал в США.