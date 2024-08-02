В Екатеринбурге разыскивают вора, лишившего "Городскую думу" первой буквы

В Екатеринбурге на здании мэрии произошёл необычный инцидент: вечером 1 августа с вывески "Городская дума" была украдена первая буква "г".
Этот случай зафиксировала камера видеонаблюдения: на записи видно, как высокий молодой человек снял металлическую букву и подарил её своей девушке, сообщает "Царьград".
Глава города Алексей Орлов пообещал награду в размере 10 тысяч рублей за информацию, которая поможет установить личность грабителя. Такую же сумму готов предложить депутат городской думы от "Единой России" Александр Колесников.
Планы "Норникеля" по переносу мощностей в Китай вызвали вопросы в правительстве и у специалистов. Раньше выводили прибыль, теперь решили выводить целые заводы.