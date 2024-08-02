Силовики назвали возможные причины взрыва в пятиэтажке в Нижнем Тагиле

Силовики сообщили, что вероятной причиной взрыва в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле стал газовый баллон, установленный в квартире на первом этаже.
По их словам, люди, которые представились работниками газовой службы, на самом деле были мошенниками, навязывающими ненужные услуги без доступа к оборудованию. Взрыв баллона из-за неправильной эксплуатации остается основной версией следствия, поскольку такие инциденты случаются довольно часто, сообщает "Царьград".
Часто жильцы, отключенные от газа из-за задолженностей, используют газовые баллоны, что может привести к взрывам в условиях недостаточной вентиляции. Следственный комитет также рассматривает версии о возможной неисправности, не обнаруженной газовиками при проверке, или оставленной включенной конфорке.
Взрыв, произошедший 1 августа в жилом доме, вызвал обрушение двух подъездов. В результате пострадало 20 человек, 10 погибли.
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