Задержанного сенатора Савельева обвиняют в организации заказного убийства за $100 тысяч

Сенатора Савельева обвиняют в попытке заказного убийства

Задержанному сенатору от Тульской области Дмитрию Савельеву, которого ранее Совфед РФ лишил неприкосновенности, предъявлено обвинение в подготовке заказного убийства, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Фото: council.gov.ru by Совет Федерации РФ

Известно, что летом 2023 года сенатор пытался организовать убийство мужчины, отбывающего срок в местах лишения свободы. Причиной стало хищение им денег компании, которой Савельев руководил через помощника. По неподтверждённой информации, для исполнения заказа сенатор нашёл бывшего сотрудника ФСИН, предложив ему вознаграждение в 100 тысяч долларов.

"Через посредников Савельев организовал совершение преступления за вознаграждение в размере 100 тысяч долларов США", — сообщил источник телеканала.

По информации Телеграм-канала «112», в деле представлены улики в виде документов об обмене 10 млн рублей на доллары, которые произвёл личный помощник Савельева, а также аудиозаписи и сообщения в мессенджерах, подтверждающие его переговоры с потенциальным киллером.

Напомним, что 2 августа Савельева лишили неприкосновенности на заседании Совета Федерации по обращению Генпрокуратуры РФ. Сенаторы проголосовали за. Савельева задержала полиция, когда он выходил из зала заседания.