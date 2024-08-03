Как родители спрятали смерть своего ребенка: тревожные подробности из Туруханского района

Как сообщает prmira.ru, 31 июля 2024 года Следственный комитет получил информацию о гибели однолетнего ребенка в Туруханском районе. Согласно данным следствия, семья с двумя малолетними детьми — одного и двух лет — прибыла из Ирбейского района в поселок Туруханского района в конце мая 2024 года.
Родители рассказали, что 7 июня 2024 года младший ребенок заболел, проявив симптомы кашля и высокой температуры, и был лечен в домашних условиях без обращения за медицинской помощью. 14 июня мальчик скончался, после чего был похоронен родителями неподалеку от поселения.
Смерть ребенка стала известна, когда медработник из Ирбейского района пришел к семье для планового осмотра и, не обнаружив мальчика, сообщил в правоохранительные органы.
В результате было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Предварительно, по информации, предоставленной СК изданию "Проспект Мира", у ребенка были симптомы, характерные для кори, в то время как в Ирбейском районе действовал карантин по этому заболеванию.
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