Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
После провалов Запад больше не доверяет администрации Зеленского
Актриса Муениеце не жалеет денег на дорогие брендовые сумки
Главные кинопремьеры 2024 года, которые взорвут мировой прокат
Секреты ухода за ногами: от ежедневной гигиены до правильной обуви
В Переславле-Залесском открылся вокзал с функцией ароматизации воздуха
Участница "Последнего героя" Маслакова выразила сочувствие Бородиной
Столкновение поезда с грузовиком в Пермском крае: один человек госпитализирован
Мишустин и Росавиация: как повысить безопасность и сохранить летчиков
Как создать яркий образ брюнеткам: советы от колориста
Как родители спрятали смерть своего ребенка: тревожные подробности из Туруханского района

Необращение за медицинской помощью стало причиной смерти ребенка

1:21
Происшествия

Как сообщает prmira.ru, 31 июля 2024 года Следственный комитет получил информацию о гибели однолетнего ребенка в Туруханском районе. Согласно данным следствия, семья с двумя малолетними детьми — одного и двух лет — прибыла из Ирбейского района в поселок Туруханского района в конце мая 2024 года.

Необращение за медицинской помощью стало причиной смерти ребенка
Фото: commons.wikimedia.org by Wernervc, CC BY-SA 4.0

Родители рассказали, что 7 июня 2024 года младший ребенок заболел, проявив симптомы кашля и высокой температуры, и был лечен в домашних условиях без обращения за медицинской помощью. 14 июня мальчик скончался, после чего был похоронен родителями неподалеку от поселения.

Смерть ребенка стала известна, когда медработник из Ирбейского района пришел к семье для планового осмотра и, не обнаружив мальчика, сообщил в правоохранительные органы.

В результате было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Предварительно, по информации, предоставленной СК изданию "Проспект Мира", у ребенка были симптомы, характерные для кори, в то время как в Ирбейском районе действовал карантин по этому заболеванию.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
"Норникель", если выведет мощности в Китай, может быть национализирован

Планы "Норникеля" по переносу мощностей в Китай вызвали вопросы в правительстве и у специалистов. Раньше выводили прибыль, теперь решили выводить целые заводы.

"Норникель" намерен вынести стратегическое производство в Китай. Надо ли это России?
ВСУ попытались атаковать Севастополь американской ракетой ATACMS
Сводка с фронта: в Киеве паника из-за скорости продвижения ВС РФ, очередная массированная атака на Севастополь
Либо долгое истощение, либо разгромный удар — как окончится спецоперация России на Украине
В США прокомментировали кадры уничтожения "Леопарда" ВСУ
В Донбассе ВС РФ идут по хребту господствующих высот, сталкивая в низины боевиков Дмитрий Плотников История российских ВДВ: от Великой Отечественной до "горячих точек" Андрей Николаев Профессия врачевателя: от античности до наших дней Сергей Лебедев
Сводка с фронта: враг атаковал 55-ю дронами Ростовскую область, русское наступление на Покровск
США начали смягчать санкции против РФ. Европа опять "в дураках"
Стало известно о расколе в отношениях двух крупных фигур ЕС
Стало известно о расколе в отношениях двух крупных фигур ЕС
Последние материалы
Как создать яркий образ брюнеткам: советы от колориста
Милош Бикович отказался от участия в политически окрашенных фильмах
Ошибки при использовании масок для лица, которые могут повредить вашей коже
Ксения Бородина раскрыла роман с Николаем Сердюковым
PNAS: генетически модифицированные бактерии могут отпугивать комаров
Необращение за медицинской помощью стало причиной смерти ребенка
Три самых злых пород собак
Ирина Болгар подтвердила родство Павла Дурова с её детьми
Российские нефтяные компании снижают темпы бурения
Советы, как правильно хранить орехи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников