МЧС России сообщило о шестерых пострадавших на месте рухнувшей пятиэтажки в Нижнем Тагиле

МЧС: в Нижнем Тагиле пострадали шесть человек, из них три ребенка

В результате взрыва пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле пострадали шесть человек, трое из них — дети. Об этом сообщает Телеграм-канал МЧС России.

Фото: 66.mchs.gov.ru by МЧС России Главное управление по Свердловской области, CC BY 4.0

В сообщении ведомства говорится, что для поисково-спасательных работ на месте обрушения дома привлечены более 150 сотрудников МЧС и 47 единиц техники.

"На место следуют кинологи МЧС России. В готовности ведомственные авиация и спасатели отряда "Центроспас"", — сообщает МЧС.

МЧС отмечает, что детский сад по соседству с рухнувшим домом не пострадал.

1 августа в доме по адресу Сибирская, 83 (район Вагонка) произошёл взрыв бытового газа, в результате чего обрушилась целая секция дома. На месте ЧП ведутся спасательные работы. Из-под завалов извлечены 6 человек, из них четверо детей. Под обломками остаются ещё девять человек.