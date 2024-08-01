МЧС России сообщило о шестерых пострадавших на месте рухнувшей пятиэтажки в Нижнем Тагиле

В результате взрыва пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле пострадали шесть человек, трое из них — дети. Об этом сообщает Телеграм-канал МЧС России.
В сообщении ведомства говорится, что для поисково-спасательных работ на месте обрушения дома привлечены более 150 сотрудников МЧС и 47 единиц техники.
"На место следуют кинологи МЧС России. В готовности ведомственные авиация и спасатели отряда "Центроспас"", — сообщает МЧС.
МЧС отмечает, что детский сад по соседству с рухнувшим домом не пострадал.
1 августа в доме по адресу Сибирская, 83 (район Вагонка) произошёл взрыв бытового газа, в результате чего обрушилась целая секция дома. На месте ЧП ведутся спасательные работы. Из-под завалов извлечены 6 человек, из них четверо детей. Под обломками остаются ещё девять человек.
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