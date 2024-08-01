"Люди слышат его крики": ребёнок остаётся под завалами рухнувшего дома в Нижнем Тагиле

Под завалами рухнувшей в Нижнем Тагиле пятиэтажки остаётся ребёнок

Под завалами рухнувшего пятиэтажного дома на улице Сибирской в Нижнем Тагиле остаётся ребёнок. Очевидцы слышат его крики. Об этом сообщает Mash.

Фото: visualrian.ru by Сергей Беляков, CC BY-SA 3.0

Ранее спасатели извлекли из-под завалов шесть человек: четверых детей (двое грудных), мужчину и женщину пенсионного возраста. Взрослые находятся в тяжёлом состоянии, дети в среднем. Всех пострадавших отправили в больницу.

Напомним, что обрушение целой секции пятиэтажного дома по адресу Сибирская, 83 произошло 1 августа днём. Причиной стал взрыв бытового газа в одной из квартир, расположенной, предположительно, на первом этаже.