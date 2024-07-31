Совместные усилия против мошенничества: как Омская область защищает своих жителей

Инициатива в Омской области: банки и полиция объединяются для борьбы с мошенниками

0:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Омской области начинается новая инициатива, направленная на борьбу с финансовыми мошенниками. Губернатор Виталий Хоценко объявил о совместных усилиях банков, операторов связи и служб такси, которые будут работать в координации с правоохранительными органами для защиты жителей от обмана.

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На недавнем координационном совещании было принято специальное руководство, определяющее действия участников в подозрительных ситуациях. Эти меры включают профилактические беседы и оперативное взаимодействие с полицией.

Также планируется привлечь службы такси и доставки, которые могут быть задействованы мошенниками. Инициатива нацелена на повышение безопасности жителей региона и предотвращение преступлений с использованием интернета и средств связи, сообщает gorod55.ru.