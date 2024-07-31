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В Тегеране убит в результате ракетного удара лидер "ХАМАС"

Исмаил Хания, лидер "ХАМАС", убит ракетным ударом сионистов по Тегерану

1:37
Происшествия

По сообщению иранского агентства Mehr, в Тегеране убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания.

Исмаил Хания, лидер "ХАМАС", убит ракетным ударом сионистов по Тегерану
Фото: wikidata.org by Ali Hamad of APAimages, for Wafa, CC BY-SA 3.0

Как сообщают арабские СМИ, ссылаясь на свои источники, глава политбюро ХАМАС погиб в результате прямого попадания ракеты в дом в Тегеране, где он остановился.

ХАМАС подтвердило гибель своего главы политбюро Хании. Организация заявила, что он погиб в результате атаки Израиля на его резиденцию в Тегеране. 

Хания, Исмаил Премьер-министр Палестинской автономии, поддерживаемый движением ХАМАС

Исмаил Хания — лидер движения ХАМАС. Он был близким помощником шейха Ахмеда Ясина, основателя и духовного лидера ХАМАСа.

В июне 2007 года после начала гражданской войны на палестинских территориях президент Палестинской автономии Махмуд Аббас распустил правительство Хании.

Исмаил Хания родился в 1962 (по другим данным — в 1963) году в лагере палестинских беженцев Шати в секторе Газа.

После победы ХАМАСа на выборах в 2006 году Хания стал премьер-министром Палестины. Он выступал за начало переговоров с Израилем о длительном перемирии, если израильские силы будут выведены с оккупированных территорий.

В 2008 году Хания предложил Аббасу провести переговоры, но президент Палестинской автономии отказался.

Ранее в этом году сионисты убили семью Исмаила Хании. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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