По сообщению иранского агентства Mehr, в Тегеране убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания.
Как сообщают арабские СМИ, ссылаясь на свои источники, глава политбюро ХАМАС погиб в результате прямого попадания ракеты в дом в Тегеране, где он остановился.
ХАМАС подтвердило гибель своего главы политбюро Хании. Организация заявила, что он погиб в результате атаки Израиля на его резиденцию в Тегеране.
Хания, Исмаил Премьер-министр Палестинской автономии, поддерживаемый движением ХАМАС
Исмаил Хания — лидер движения ХАМАС. Он был близким помощником шейха Ахмеда Ясина, основателя и духовного лидера ХАМАСа.
В июне 2007 года после начала гражданской войны на палестинских территориях президент Палестинской автономии Махмуд Аббас распустил правительство Хании.
Исмаил Хания родился в 1962 (по другим данным — в 1963) году в лагере палестинских беженцев Шати в секторе Газа.
После победы ХАМАСа на выборах в 2006 году Хания стал премьер-министром Палестины. Он выступал за начало переговоров с Израилем о длительном перемирии, если израильские силы будут выведены с оккупированных территорий.
В 2008 году Хания предложил Аббасу провести переговоры, но президент Палестинской автономии отказался.
Ранее в этом году сионисты убили семью Исмаила Хании.
Первые российские штурмовые группы вошли в Торецк (Дзержинск) и закрепились там. Авдеевку там устроить русским не получится, сожалеют бандеровцы*.