Смерч, как игрушки, разбросал самолёты и вертолёты в нижнекамском аэропорту. Очевидцы рассказали, что из-за смерча были повреждены четыре учебных самолёта Diamond DA42, принадлежащих Санкт-Петербургскому государственному университету гражданской авиации. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.
Кроме того, повреждения получил частный вертолёт, сооружения на аэродроме и несколько машин перронной техники.
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В Часовом Яре российская армия атакует при поддержке артиллеристов и БПЛА. Замысел русских бойцов заключён в охвате города, а также усложнении снабжения ВСУ.