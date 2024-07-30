Ураган нанёс ущерб аэропорту в Нижнекамске

Очевидцы рассказали про страшный смерч в Нижнекамске

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Смерч, как игрушки, разбросал самолёты и вертолёты в нижнекамском аэропорту. Очевидцы рассказали, что из-за смерча были повреждены четыре учебных самолёта Diamond DA42, принадлежащих Санкт-Петербургскому государственному университету гражданской авиации. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

Фото: commons.wikimedia.org by Джастин Хобсон, CC BY-SA 3.0

Кроме того, повреждения получил частный вертолёт, сооружения на аэродроме и несколько машин перронной техники.

Непогода накрыла сразу несколько российских регионов от Петербурга до Казани. Непогода сопровождалась градом и ураганом.