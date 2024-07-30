В Санкт-Петербурге 76-летняя пенсионерка потеряла 100 тысяч рублей после установки приложения для записи к врачу. Мошенники, представившись сотрудниками "Минздрава", позвонили пожилой женщине и объяснили, что с помощью предлагаемой программы можно быстро и удобно записываться на прием к медикам.
После установки приложения женщина обнаружила, что лишилась значительной суммы денег.
По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает argumenti.ru.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.