Пенсионерка из Санкт-Петербурга стала жертвой мошенников, потеряв 100 тысяч рублей

Ложное приложение для записи к врачу стоило пожилой женщине 100 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге 76-летняя пенсионерка потеряла 100 тысяч рублей после установки приложения для записи к врачу. Мошенники, представившись сотрудниками "Минздрава", позвонили пожилой женщине и объяснили, что с помощью предлагаемой программы можно быстро и удобно записываться на прием к медикам.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, CC0

После установки приложения женщина обнаружила, что лишилась значительной суммы денег.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает argumenti.ru.