Армия Израиля сообщила о нанесении удара в Бейруте. Целью был командир, который, по данным израильских военных, несёт ответственность за убийство израильских гражданских лиц.
На фоне этого заявления министр обороны Израиля заявил, что "Хезболла" пересекла "красную линию".
Тем временем местные жители делятся фотографиями и видео, на которых запечатлены последствия израильского удара по столице Ливана.
По данным ливанского телеканала Al Jadeed, число пострадавших в результате удара достигло 17, в том числе 6 детей.
Корреспондент РИА Новости сообщает, что на месте удара собрались сотни местных жителей. Там продолжают работать пожарные расчёты и бригады скорой помощи.
В то же время эксперты отмечают, что удар носил ограниченный характер, и полномасштабной эскалации Израиль не начинает в силу неопределённых перспектив на международной арене. Союзники сионистов заняты своими внутренними делами, а противники Израиля настроены решительно. Причём помимо Ирана к их числу примкнула и Турция, обладающая второй по могуществу армией в НАТО.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.