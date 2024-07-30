Израиль нанёс авиаудар по Ливану с целью устранения командира "Хезболлы"

В ходе удара Израиля по Бейруту погибло несколько человек, ранены шестеро детей

1:15 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Армия Израиля сообщила о нанесении удара в Бейруте. Целью был командир, который, по данным израильских военных, несёт ответственность за убийство израильских гражданских лиц.

Фото: commons.wikimedia.org by Tomás Del Coro, PDM

На фоне этого заявления министр обороны Израиля заявил, что "Хезболла" пересекла "красную линию".

Тем временем местные жители делятся фотографиями и видео, на которых запечатлены последствия израильского удара по столице Ливана.

По данным ливанского телеканала Al Jadeed, число пострадавших в результате удара достигло 17, в том числе 6 детей.

Корреспондент РИА Новости сообщает, что на месте удара собрались сотни местных жителей. Там продолжают работать пожарные расчёты и бригады скорой помощи.

В то же время эксперты отмечают, что удар носил ограниченный характер, и полномасштабной эскалации Израиль не начинает в силу неопределённых перспектив на международной арене. Союзники сионистов заняты своими внутренними делами, а противники Израиля настроены решительно. Причём помимо Ирана к их числу примкнула и Турция, обладающая второй по могуществу армией в НАТО.