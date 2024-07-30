Подростки с ломами и бензином: в Свердловской области задержаны юные террористы

Сотрудники УФСБ задержали две группы подростков, которые пытались совершить теракты на железной дороге в Свердловской области.
Восемь несовершеннолетних стали фигурантами уголовных дел по статьям покушение и приготовление к совершению террористического акта.
Подозреваемые совершили попытки теракта в июле 2024 года: сначала пятеро подростков пытались поджечь локомотивы на предприятии в Красноуральске, затем трое пытались поджечь релейные шкафы на станции Первоуральск. Подростки использовали металлические ломы и горючую жидкость, но были задержаны сотрудниками УФСБ. Известно, что инструкции они получали от куратора с Украины через Telegram, сообщает "Царьград".
Проводятся экспертизы и оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств дела. Мера пресечения для подростков будет известна в ближайшее время.
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