Подростки с ломами и бензином: в Свердловской области задержаны юные террористы

В Свердловской области задержали пытавшихся совершить теракты подростков

0:57 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сотрудники УФСБ задержали две группы подростков, которые пытались совершить теракты на железной дороге в Свердловской области.

Фото: visualrian.ru by Andrey Stenin / Андрей Стенин, CC BY-SA 3.0

Восемь несовершеннолетних стали фигурантами уголовных дел по статьям покушение и приготовление к совершению террористического акта.

Подозреваемые совершили попытки теракта в июле 2024 года: сначала пятеро подростков пытались поджечь локомотивы на предприятии в Красноуральске, затем трое пытались поджечь релейные шкафы на станции Первоуральск. Подростки использовали металлические ломы и горючую жидкость, но были задержаны сотрудниками УФСБ. Известно, что инструкции они получали от куратора с Украины через Telegram, сообщает "Царьград".

Проводятся экспертизы и оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств дела. Мера пресечения для подростков будет известна в ближайшее время.