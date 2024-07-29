Депутат Хинштейн возмущён слухами о "малине" для серийного маньяка

Александр Хинштейн намерен обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить информацию о том, что заключённый ростовского СИЗО-1, Владимир Алексеев, известный как Беспредел, за 800 тысяч рублей установил себе виниры — искусственные зубы.

Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin, CC BY-SA 3.0

"Направляю запросы… для проверки этой информации и наказания виновных, которые, очевидно, не за красивые глаза превращают тюрьмы в курорты по системе "всё включено"

Депутат отметил, что Алексеев был признан виновным в убийстве 18 человек и что ему также вменяют почти 200 случаев изнасилования. Он добавил, что в настоящее время рассматривается вопрос о его переводе в колонию "Чёрный дельфин" для отбывания пожизненного заключения.