Ещё двое пропавших после размытия дамбы в Карелии обнаружены живыми

В Сегежском округе, после размытия временной дамбы, были найдены живыми еще двое пропавших без вести, сообщил телеграм-канал МЧС Карелии.
Найденные — взрослый и несовершеннолетний — переданы врачам скорой помощи для оказания необходимой помощи. Изначально без вести числились шесть человек.
Ранее были найдены 74-летний пенсионер и 14-летний подросток, которые также были травмированы и переданы медикам. Судьба оставшихся двух пропавших до сих пор неизвестна, сообщает karelinform.ru.
Спасательные работы продолжаются, МЧС и другие службы продолжают поиски оставшихся пропавших.
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