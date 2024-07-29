Ещё двое пропавших после размытия дамбы в Карелии обнаружены живыми

В Карелии найдены живыми ещё двое пропавших после размытия дамбы

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Сегежском округе, после размытия временной дамбы, были найдены живыми еще двое пропавших без вести, сообщил телеграм-канал МЧС Карелии.

Фото: airliners.net by Igor Dvurekov, CC BY-SA 3.0

Найденные — взрослый и несовершеннолетний — переданы врачам скорой помощи для оказания необходимой помощи. Изначально без вести числились шесть человек.

Ранее были найдены 74-летний пенсионер и 14-летний подросток, которые также были травмированы и переданы медикам. Судьба оставшихся двух пропавших до сих пор неизвестна, сообщает karelinform.ru.

Спасательные работы продолжаются, МЧС и другие службы продолжают поиски оставшихся пропавших.