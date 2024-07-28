Французскому главе МВД прислали письмо с вирусом чумы

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Как сообщает издание Parisien, в Министерство внутренних дел Франции было отправлено письмо с вирусом чумы. Письмо было адресовано главе ведомства Жеральду Дарманену. Однако до министерства письмо не дошло, поскольку было перехвачено в сортировочном центре на почте.

Фото: flickr.com by Банк изображений МАГАТЭ, CC BY 2.0

Дерманен известен своей жёсткой позицией по вопросам мигрантов и политической оппозиции, вполне вероятно, что эта выходка была связана с его политической деятельностью. Во Франции в последние месяцы произошёл всплеск преступности. Французские силовики не справляются с ростом вызовов.