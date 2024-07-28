Как сообщает издание Parisien, в Министерство внутренних дел Франции было отправлено письмо с вирусом чумы. Письмо было адресовано главе ведомства Жеральду Дарманену. Однако до министерства письмо не дошло, поскольку было перехвачено в сортировочном центре на почте.
Дерманен известен своей жёсткой позицией по вопросам мигрантов и политической оппозиции, вполне вероятно, что эта выходка была связана с его политической деятельностью. Во Франции в последние месяцы произошёл всплеск преступности. Французские силовики не справляются с ростом вызовов.
Борьба с сорняками для многих огородников становится настоящей проблемой.