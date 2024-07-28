Молния попала в людей в парке "Патриот"

Молния ударила в людей возле главного храма ВС РФ в Подмосковье. Один человек скончался, еще трое госпитализированы.
Пострадавшие — капитан московской полиции, его жена и теща. Погибший — 67-летний мужчина из Рязани, доставленный в больницу в состоянии клинической смерти. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма.
Молния попала в зонт, после удара мужчины упали без сознания. Пострадавшие женщины — 39-летняя супруга полицейского и ее 61-летняя мать.
Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, еще два человека находятся в состоянии средней степени тяжести.
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