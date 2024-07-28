Молния попала в людей в парке "Патриот"

ЧП в парке "Патриот": молния попала в людей, один погиб, трое получили травмы

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Молния ударила в людей возле главного храма ВС РФ в Подмосковье. Один человек скончался, еще трое госпитализированы.

Фото: PxHere is licensed under CC0

Пострадавшие — капитан московской полиции, его жена и теща. Погибший — 67-летний мужчина из Рязани, доставленный в больницу в состоянии клинической смерти. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

Молния попала в зонт, после удара мужчины упали без сознания. Пострадавшие женщины — 39-летняя супруга полицейского и ее 61-летняя мать.

Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, еще два человека находятся в состоянии средней степени тяжести.