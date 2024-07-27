У "Лужников" некто Тимур Бажаев напал на полицейского

0:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В субботу около стадиона «Лужники» произошло нападение на полицейского. Молодой человек по имени Тимур Бажаев задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Следствие намерено в ближайшее время предъявить ему обвинение.

Фото: pixabay.com by https://pixabay.com/en/users/PublicDomainPictures-14/, PDM

Мотивы нападавшего устанавливаются. В зависимости от мотива будет квалифицирована статья. В любом случае ему грозит реальный срок.

В России участились случаи преступлений экстремистской направленности. Также на преступные действия россиян провоцируют агенты украинских спецслужб.