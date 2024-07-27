Учёные зафиксировали земные толчки в 3,9 балла в районе Туапсе

В районе Туапсе произошло землетрясение магнитудой 3,9.
Сейсмологи оценивают уровень сейсмической активности как "очень высокий" и ведут тщательное наблюдение за разломами в районе Кавказа, Кубани, Крыма и Турции.
В результате землетрясения жертв и разрушений нет. Экстренные службы региона приведены в режим повышенной готовности.
Последнее крупное землетрясение в регионе российского черноморского побережья произошло в 1927 году. Тогда практически полностью была разрушена Ялта, погибли тысячи людей.
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.