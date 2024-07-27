В Киеве был сожжён очередной автомобиль, принадлежащий ВСУ. Об этом сообщило украинское издание "Страна".
Ранее в СМИ появлялась информация о случаях поджога автомобилей военных. Причиной этому, как сообщалось, было то, что автомобили принимали за транспорт сотрудников военкоматов.
В интернете можно найти видео, на которых представители украинских военкоматов, используя силу и избивая мужчин призывного возраста, увозят их в неизвестных направлениях.
В последние недели поджоги машин ВСУ и ТЦК заметно участились, гражданское сопротивление киевскому режиму набирает силу.
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.