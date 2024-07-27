В Киеве партизаны сожгли машину ВСУ

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Киеве был сожжён очередной автомобиль, принадлежащий ВСУ. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

Фото: Wikipedia by Schekinov Alexey Victorovich, CC BY-SA 4.0

Ранее в СМИ появлялась информация о случаях поджога автомобилей военных. Причиной этому, как сообщалось, было то, что автомобили принимали за транспорт сотрудников военкоматов.

В интернете можно найти видео, на которых представители украинских военкоматов, используя силу и избивая мужчин призывного возраста, увозят их в неизвестных направлениях.

В последние недели поджоги машин ВСУ и ТЦК заметно участились, гражданское сопротивление киевскому режиму набирает силу.