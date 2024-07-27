Легендарного бразильского футболиста Зико обокрали на Олимпиаде

Среди последних новостей об Олимпиаде — вчера ночью в Париже ограбили легендарного бразильского футболиста Зико.
Из такси у него похитили портфель с драгоценностями и часами Rolex. По оценкам СМИ, содержимое портфеля стоит 500 тысяч евро.
Сейчас Зико является частью делегации олимпийской сборной Бразилии и работает в качестве тренера московского ЦСКА.
На проблемы с безопасностью на Олимпиаде в Париже жалуются все участники и гости соревнований в Париже. Французская полиция не справляется с угрозами безопасности.
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.