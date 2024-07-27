Легендарного бразильского футболиста Зико обокрали на Олимпиаде

Среди последних новостей об Олимпиаде — вчера ночью в Париже ограбили легендарного бразильского футболиста Зико.

Фото: commons.wikimedia.org by Tobias "ToMar" Maier, CC BY-SA 3.0

Из такси у него похитили портфель с драгоценностями и часами Rolex. По оценкам СМИ, содержимое портфеля стоит 500 тысяч евро.

Сейчас Зико является частью делегации олимпийской сборной Бразилии и работает в качестве тренера московского ЦСКА.

На проблемы с безопасностью на Олимпиаде в Париже жалуются все участники и гости соревнований в Париже. Французская полиция не справляется с угрозами безопасности.