Стали известны подробности начала расследования теракта в "Крокус Сити Холле"

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Стали известны подробности начала расследования теракта в "Кроус Сити Холле" 22 марта этого года.

Фото: mosreg.ru by Пресс-служба Губернатора Московской области, CC BY 4.0

В первый день после теракта в "Крокусе" сотрудники правоохранительных органов провели 11 обысков. Это следует из судебных документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Первые обыски проходили в 3:40 утра 23 марта. Последние — после 18 часов по московскому времени. Их целью было найти и изъять предметы, документы и другие материалы, которые могли иметь отношение к уголовному делу по статье о терроризме.

В ходе теракта террористы убили более 140 человек. Многие погибли от начавшегося пожара из-за поджога здания боевиками.

Четверо исполнителей и их пособники уже задержаны, ведётся следствие.