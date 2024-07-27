Стали известны подробности начала расследования теракта в "Крокус Сити Холле"

Стали известны подробности начала расследования теракта в "Кроус Сити Холле" 22 марта этого года.
В первый день после теракта в "Крокусе" сотрудники правоохранительных органов провели 11 обысков. Это следует из судебных документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Первые обыски проходили в 3:40 утра 23 марта. Последние — после 18 часов по московскому времени. Их целью было найти и изъять предметы, документы и другие материалы, которые могли иметь отношение к уголовному делу по статье о терроризме.
В ходе теракта террористы убили более 140 человек. Многие погибли от начавшегося пожара из-за поджога здания боевиками.
Четверо исполнителей и их пособники уже задержаны, ведётся следствие.
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.