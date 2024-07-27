Роспотребнадзор не подтвердил вспышку тропической лихорадки в Татарстане

Роспотребнадзор: тропическая эпидемия Татарстану не угрожает

0:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Роспотребнадзор не выявил вирус лихорадки Западного Нила на территории Татарстана.

Фото: flickr.com by Банк изображений МАГАТЭ, CC BY 2.0

В связи с регистрацией случаев заболевания в Татарстане управление Роспотребнадзора по Республике провело противоэпидемические мероприятия. В местах проживания и отдыха заболевших были отловлены и исследованы комары. По результатам исследований вирус лихорадки не был обнаружен.

Ранее сообщалось, что несколько человек в республике были госпитализированы с симптомами, сходными с лихорадкой Западного Нила. Возможно, пациенты получили другое заболевание.