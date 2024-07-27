Роспотребнадзор не подтвердил вспышку тропической лихорадки в Татарстане

Роспотребнадзор не выявил вирус лихорадки Западного Нила на территории Татарстана.
В связи с регистрацией случаев заболевания в Татарстане управление Роспотребнадзора по Республике провело противоэпидемические мероприятия. В местах проживания и отдыха заболевших были отловлены и исследованы комары. По результатам исследований вирус лихорадки не был обнаружен.
Ранее сообщалось, что несколько человек в республике были госпитализированы с симптомами, сходными с лихорадкой Западного Нила. Возможно, пациенты получили другое заболевание.
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.