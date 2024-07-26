Бывшего заместителя министра обороны обвиняют в мошенничестве

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Задержан бывший заместитель министра обороны РФ

0:58
Происшествия

В пятницу ФСБ сообщила о задержании генерала Дмитрия Булгакова по делу о коррупции. Следственные действия продолжаются.

Задержан бывший заместитель министра обороны РФ
Фото: flickr.com by Oregon Department of Transportation, CC BY 2.0

Следственный комитет подтвердил, что бывший заместитель министра уже арестован. По информации источника РИА Новости, Булгаков использовал своё служебное положение для лоббирования интересов АО "Грязинский пищевой комбинат". Против руководства АО было возбуждено дело по статье о присвоении имущества.

Как сообщил источник агентства, в войсках была создана система поставки некачественного питания по завышенной стоимости, а генерал получал откаты. Военные получали пайки с заниженной энергетической ценностью. Например, мясо говядины заменялась свининой и курятиной.

Трое фигурантов дела Булгакова были арестованы ещё в апреле, среди них — руководитель Грязинского комбината.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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