В Челябинской области из-за дождей размыло дамбу

Из-за обильных осадков и притока воды к Киалимскому водохранилищу в Челябинской области произошёл смыв плотины длиной 100 метров. Как объясняют в МЧС, по ходу движения воды находятся четыре села.
Власти сообщили о введении режима чрезвычайной ситуации в Карабашском округе Челябинской области из-за прорыва дамбы. После этого было принято решение о превентивной эвакуации трёх населённых пунктов.
Отмечается, что один посёлок уже подтоплен. Ранее в МЧС предупреждали, что вода после прорыва дамбы может достичь четырёх сёл.
Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.