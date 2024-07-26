В Челябинской области из-за дождей размыло дамбу

В сёлах Челябинской области идёт эвакуация, дамбу смыло паводком

0:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Из-за обильных осадков и притока воды к Киалимскому водохранилищу в Челябинской области произошёл смыв плотины длиной 100 метров. Как объясняют в МЧС, по ходу движения воды находятся четыре села.

Фото: Портал органов государственной власти Тюменской области by Василий Баранов, PDM

Власти сообщили о введении режима чрезвычайной ситуации в Карабашском округе Челябинской области из-за прорыва дамбы. После этого было принято решение о превентивной эвакуации трёх населённых пунктов.

Отмечается, что один посёлок уже подтоплен. Ранее в МЧС предупреждали, что вода после прорыва дамбы может достичь четырёх сёл.