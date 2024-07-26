В Татарстане наблюдается вспышка тропической болезни

В Татарстане было зарегистрировано четыре случая лихорадки Западного Нила. Пациенты находятся в стационарах. Об этом агентству РИА Новости сообщили в центре инфекционных заболеваний Министерства здравоохранения.
Лихорадка Западного Нила — это инфекционное заболевание, природные очаги которого находятся более чем в 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии. Симптомы могут включать высокую температуру, головную боль, боли в мышцах и сыпь.
Заболевшие приехали из туристических поездок, или контактировали с приезжими. В России есть все необходимые средства для лечения этого заболевания.
На Липцовском участке ВСУ продолжают вводить в бой резерв для захвата Глубокого. За сутки "Север" отразил 3 атаки врага со стороны дач. Уничтожено 12 боевиков.