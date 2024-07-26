В Татарстане наблюдается вспышка тропической болезни

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Татарстане было зарегистрировано четыре случая лихорадки Западного Нила. Пациенты находятся в стационарах. Об этом агентству РИА Новости сообщили в центре инфекционных заболеваний Министерства здравоохранения.

Фото: Pravda.Ru

Лихорадка Западного Нила — это инфекционное заболевание, природные очаги которого находятся более чем в 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии. Симптомы могут включать высокую температуру, головную боль, боли в мышцах и сыпь.

Заболевшие приехали из туристических поездок, или контактировали с приезжими. В России есть все необходимые средства для лечения этого заболевания.