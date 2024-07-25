На Тайвань обрушился тайфун "Гаёми"

1:33 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Тайфун обрушился на уезд Илан, где устойчивые ветры достигали скорости до 57 м/с, что соответствует урагану третьей категории по шкале Саффира — Симпсона.

Фото: flickr.com by Zooey, CC BY-SA 2.0

В связи с непогодой на Тайване были отменены занятия в школах и приостановлены работы в офисах. Также было прекращено движение некоторых поездов. Более 50 000 домов остались без электричества, а большинство внутренних и международных рейсов были отменены.

Тайфун также повлиял на ежегодные военные учения. Были изменены планы воздушных и морских операций.

Стихия привела к значительным наводнениям и разрушениям, особенно в восточной части острова. Там были зафиксированы ветры свыше 45 м/c и сильные ливни с осадками до 500 мм. Власти призвали жителей оставаться в безопасных местах и избегать ненужных перемещений.

После Тайваня "Гаеми" направился к материковому Китаю, неся с собой сильные ветры и ливневые дожди. В особенности в опасности находится юго-восточная провинция Фуцзянь, где были эвакуированы более 150000 человек. Отменены рейсы и приостановлено движение поездов.

В северных регионах Китая, например, в Пекине, также наблюдаются сильные дожди. Из-за этого были эвакуированы тысячи людей, а работа транспортной инфраструктуры временно прекращена.