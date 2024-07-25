В Каспийске проходит операция по ликвидации боевиковы

В Каспийске террористы засели в квартире в доме и угрожают его взорвать

0:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В городе Каспийск в Дагестане террористы забаррикадировались в многоэтажном жилом доме и угрожают его взорвать. Жители дома были эвакуированы, на месте происшествия находятся многочисленные сотрудники силовых структур.

Фото: Pravda.Ru by Рустем Сафронов

Количество боевиков и наличие у них взрывных устройств неизвестны. Район проведения контртеррористических мероприятий оцеплен.

В последние несколько месяцев в Дагестане заметно активизировалось бандитское подполье, действующее на финансирование внешних врагов России и использующее местные межэтнические и клановые противоречия.