В Каспийске проходит операция по ликвидации боевиковы

В городе Каспийск в Дагестане террористы забаррикадировались в многоэтажном жилом доме и угрожают его взорвать. Жители дома были эвакуированы, на месте происшествия находятся многочисленные сотрудники силовых структур.
Количество боевиков и наличие у них взрывных устройств неизвестны. Район проведения контртеррористических мероприятий оцеплен.
В последние несколько месяцев в Дагестане заметно активизировалось бандитское подполье, действующее на финансирование внешних врагов России и использующее местные межэтнические и клановые противоречия.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.