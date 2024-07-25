В Рязанской области произошёл загадочный инцидент: исчез железнодорожный мост, вес металлической конструкции которого составлял около ста тонн.
Полиция расследует это дело, причины исчезновения пока неизвестны. В некоторых СМИ появилась информация о том, что мост могли сдать на металлолом.
По данным МВД, мост находился между селом Лопатино и деревней Новиково и уже давно не использовался. Ведётся работа по установлению собственников моста.
Полиция выясняет обстоятельства случившегося и возможность причастности властей к инциденту: незаметно реализовать подобное количество металла и незаметно его перевезти невозможно.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.