В Рязанской области украли мост

"Весомый ущерб": в Рязанской области украли стальной мост весом в 100 тонн

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Рязанской области произошёл загадочный инцидент: исчез железнодорожный мост, вес металлической конструкции которого составлял около ста тонн.

Фото: flickr.com by uc_rusal_photo_gallery, CC BY-SA 2.0

Полиция расследует это дело, причины исчезновения пока неизвестны. В некоторых СМИ появилась информация о том, что мост могли сдать на металлолом.

По данным МВД, мост находился между селом Лопатино и деревней Новиково и уже давно не использовался. Ведётся работа по установлению собственников моста.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося и возможность причастности властей к инциденту: незаметно реализовать подобное количество металла и незаметно его перевезти невозможно.