Молодой негодяй травил ядом свою мать и отчима из-за квартиры

Кошмар в Балашихе: молодой отравитель отравил нескольких человек

0:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Балашихе 25-летний молодой человек пытался отравить своих близких химическими веществами. После того как им стало плохо, они обратились за медицинской помощью. Благодаря скрытой камере, следователи смогли установить личность отравителя.

Фото: openverse.org by DBduo Photography, CC BY-SA 2.0

Мужчине, который проживал в Балашихе и пытался отравить своих родственников, было предъявлено обвинение в покушении на убийство. Кроме того, было возбуждено ещё одно уголовное дело — об убийстве.

Во время допроса мужчина признался в содеянном и рассказал, что убил своего друга таким же способом.