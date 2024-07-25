В Балашихе 25-летний молодой человек пытался отравить своих близких химическими веществами. После того как им стало плохо, они обратились за медицинской помощью. Благодаря скрытой камере, следователи смогли установить личность отравителя.
Мужчине, который проживал в Балашихе и пытался отравить своих родственников, было предъявлено обвинение в покушении на убийство. Кроме того, было возбуждено ещё одно уголовное дело — об убийстве.
Во время допроса мужчина признался в содеянном и рассказал, что убил своего друга таким же способом.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.