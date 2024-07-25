В Калужской области упал вертолёт Ми-28

В Калужской области упал вертолёт Ми-28, экипаж погиб

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Калужской области потерпел крушение вертолёт Ми-28 во время планового полёта. Экипаж погиб. Об этом сообщило Министерство обороны.

Фото: airliners.net by Igor Dvurekov, CC BY-SA 3.0

По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность. На земле разрушений нет. На месте происшествия работает комиссия ВКС России.

Возбуждено уголовное дело. Вертолёт Ми-28 является достаточно старой моделью и интенсивно эксплуатируется.

О наличии некого внешнего воздействия на вертолёт ничего неизвестно, хотя в ряде украинских блогов появились сообщения о том, что вертолёт якобы был сбит украинским дроном. Украинские спецслужбы всегда охотно присваивают себе незаслуженные "перемоги".