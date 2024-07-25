В Калужской области потерпел крушение вертолёт Ми-28 во время планового полёта. Экипаж погиб. Об этом сообщило Министерство обороны.
По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность. На земле разрушений нет. На месте происшествия работает комиссия ВКС России.
Возбуждено уголовное дело. Вертолёт Ми-28 является достаточно старой моделью и интенсивно эксплуатируется.
О наличии некого внешнего воздействия на вертолёт ничего неизвестно, хотя в ряде украинских блогов появились сообщения о том, что вертолёт якобы был сбит украинским дроном. Украинские спецслужбы всегда охотно присваивают себе незаслуженные "перемоги".
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.