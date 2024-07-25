В Хабаровске гражданин РФ схвачен за шпионаж в пользу Украины

0:36 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Житель Хабаровска обвиняется в том, что он собирал информацию для военной разведки Украины о военнослужащих и сотрудниках ФСБ на Дальнем Востоке. Об этом сообщает Управление ФСБ по Восточному военному округу.

Фото: flickr.com by Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

По данным управления, особый интерес представляли командный состав войсковых частей, оперативные сотрудники органов безопасности и военные, которым присвоено высшее звание — Герой России.

Собранная информация могла быть использована для планирования и совершения терактов или убийств указанных лиц.