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Душили и трясли: издевавшиеся над котёнком дети в Москве попали на видео

Душившие котёнка в Москве дети попали на видео

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Происшествия

Жители московского жилого комплекса "Скандинавия" зафиксировали факт жестокого обращения детей с котёнком. Видео с места инцидента оказалось в распоряжении Pravda.Ru.

На кадрах видна группа детей на велосипедах, один из них держит в руках животное. В какой-то момент ребёнок начинает трясти котёнка, а также выполнять действия, похожие на удушье.

Отдельно жители отметили равнодушие охраны ЖК к произошедшему, которые отметили, что "с детьми не работают".

Должен присутствовать ещё и человеческий фактор, вы же не роботы, и не звери, и чисто по человечески какие-то вещи можно сделать, например, отнять котёнка и отпустить его, он же живой не игрушка, — написала одна из жительниц ЖК.

По факту инцидента неравнодушные намерены написать заявление в полицию. 

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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