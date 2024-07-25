Душили и трясли: издевавшиеся над котёнком дети в Москве попали на видео

Жители московского жилого комплекса "Скандинавия" зафиксировали факт жестокого обращения детей с котёнком. Видео с места инцидента оказалось в распоряжении Pravda.Ru.
На кадрах видна группа детей на велосипедах, один из них держит в руках животное. В какой-то момент ребёнок начинает трясти котёнка, а также выполнять действия, похожие на удушье.
Отдельно жители отметили равнодушие охраны ЖК к произошедшему, которые отметили, что "с детьми не работают".
Должен присутствовать ещё и человеческий фактор, вы же не роботы, и не звери, и чисто по человечески какие-то вещи можно сделать, например, отнять котёнка и отпустить его, он же живой не игрушка, — написала одна из жительниц ЖК.
По факту инцидента неравнодушные намерены написать заявление в полицию.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.