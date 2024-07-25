В Индии родился ребёнок с двумя лицами и четырьмя руками

Кошмар в Индии: родился ребёнок с двумя головами и восемью конечностями

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Индии, в одной из сельских больниц, родился ребёнок с четырьмя руками, четырьмя ногами и двумя лицами. Об этом сообщает издание Daily Mail. К сожалению, малыш прожил всего пять часов и скончался.

Фото: commons.wikimedia.org by Rama, CC BY-SA 2.0

38-летнюю Рому Деви доставили в больницу, когда у неё начались схватки. Роды прошли без осложнений, однако младенец сросся с другим недоразвитым плодом, что и стало причиной его необычной внешности.

Ребенок не мог самостоятельно пить грудное молоко, точная причина смерти неизвестна, но скорее всего, имела место несовместимость с неразвитым плодом. Предполагается, что в семье родившей женщины есть еще дети.

По этическим причинам невозможно в точности передать изображение умершего.