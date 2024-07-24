Возможный убийца Трампа изучал пример убийства Джона Кеннеди

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Кристофер Рей, директор Федерального бюро расследований (ФБР) США, сообщил, что незадолго до нападения на кандидата в президенты, Дональда Трампа, преступник искал в интернете информацию об обстоятельствах убийства бывшего американского президента Джона Кеннеди.

"Могу сказать, и, кажется, это еще публично не объявлялось, следующее: мы лишь в последние пару дней выяснили <…> в результате анализа ноутбука, связанного со стрелявшим, что тот 6 июля искал через Google ответ на вопрос, насколько далеко Освальд находился от Кеннеди", — так заявил Рей на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США.

Обстоятельства покушения на Трампа и Кеннеди действительно очень похожи. Но в случае с Трампом бездействие служб безопасности очень подозрительно.