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Стали известны подробности о личности террориста, взорвавшего автомобиль офицера

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Происшествия

Стали известны подробности о личности покушавшегося на офицера ГРУ террориста. Он имеет гражданство России. 

Стали известны подробности о личности террориста, взорвавшего автомобиль офицера
Фото: commons.wikimedia.org by Voice of America

Преступник успешно прошёл медицинскую комиссию в Турции. Вскоре он отправится на родину самолётом по маршруту Бодрум — Москва. 

Также, по предварительным данным, по подозрению в соучастии в преступлении был задержан турецкий водитель, который вёз злоумышленника из аэропорта. 

Брат подозреваемого сообщил СМИ, что общался с Евгением сутки назад и не знал о его планах совершить теракт. Он был очень удивлён.

Серебряков жил в Пресненском районе Москвы вместе с кошками в съёмной квартире, которая находилась в 25 км от места теракта. Со слов соседей, он вёл себя тихо и интеллигентно, не был замечен в скандалах. Несколько дней назад он отдал кошек. Недавно к нему приезжала мама.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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