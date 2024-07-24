Стали известны подробности о личности покушавшегося на офицера ГРУ террориста. Он имеет гражданство России.
Преступник успешно прошёл медицинскую комиссию в Турции. Вскоре он отправится на родину самолётом по маршруту Бодрум — Москва.
Также, по предварительным данным, по подозрению в соучастии в преступлении был задержан турецкий водитель, который вёз злоумышленника из аэропорта.
Брат подозреваемого сообщил СМИ, что общался с Евгением сутки назад и не знал о его планах совершить теракт. Он был очень удивлён.
Серебряков жил в Пресненском районе Москвы вместе с кошками в съёмной квартире, которая находилась в 25 км от места теракта. Со слов соседей, он вёл себя тихо и интеллигентно, не был замечен в скандалах. Несколько дней назад он отдал кошек. Недавно к нему приезжала мама.
На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.