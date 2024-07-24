Стали известны подробности о личности террориста, взорвавшего автомобиль офицера

0:57 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Стали известны подробности о личности покушавшегося на офицера ГРУ террориста. Он имеет гражданство России.

Фото: commons.wikimedia.org by Voice of America

Преступник успешно прошёл медицинскую комиссию в Турции. Вскоре он отправится на родину самолётом по маршруту Бодрум — Москва.

Также, по предварительным данным, по подозрению в соучастии в преступлении был задержан турецкий водитель, который вёз злоумышленника из аэропорта.

Брат подозреваемого сообщил СМИ, что общался с Евгением сутки назад и не знал о его планах совершить теракт. Он был очень удивлён.

Серебряков жил в Пресненском районе Москвы вместе с кошками в съёмной квартире, которая находилась в 25 км от места теракта. Со слов соседей, он вёл себя тихо и интеллигентно, не был замечен в скандалах. Несколько дней назад он отдал кошек. Недавно к нему приезжала мама.