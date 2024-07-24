Фарион пала жертвой потенциальных убийц Соловьёва и Симоньян

Ответственность за убийство Ирины Фарион на себя взяли украинские "национал-социалисты", ранее готовившие покушения на Владимира Соловьёва и Маргариту Симоньян.

Фото: flickr.com by U.S. Department of Defense Current Photos is licensed under Commons, the free media repository

Неонацистская группировка "National-Socialism/White Power" опубликовала, как утверждается, видео с места убийства Фарион. На кадрах видны машины, похожие на те, что были на предыдущих записях с мест убийств. Также они опубликовали манифест "автономного революционного расиста", который взял на себя ответственность за убийство. Манифест написан на русском языке.

Убийство Фарион авторы объясняют тем, что она, будучи бывшим депутатом Рады, разжигала ненависть по языковому признаку как внутри украинского общества, так и в отношении белой расы.

Политолог Сергей Марков считает, что под видом "национал-социалистов" могли действовать боевики "Азова"*.