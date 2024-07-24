Газета Monde сообщает, что задержанный во Франции гражданин России, которого подозревают в планировании дестабилизации ситуации во время Олимпиады, оказался поваром.
Согласно публикации, 40-летний мужчина учился в парижской кулинарной школе, работал в ресторане, отмеченном звездой Мишлен, и был участником реалити-шоу. Во Францию он приехал в начале 2010 года.
Французские власти неоднократно обвиняли Россию в попытках дискредитации и срыва олимпийских игр. Доказательств никогда не предъявлялось. Конкретные обвинения против схваченного русского также не опубликованы.
На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.