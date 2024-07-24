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Во Франции схватили русского повара по обвинению в попытке диверсий

0:41
Происшествия

Газета Monde сообщает, что задержанный во Франции гражданин России, которого подозревают в планировании дестабилизации ситуации во время Олимпиады, оказался поваром.

Во Франции схватили русского повара по обвинению в попытке диверсий
Фото: commons.wikimedia.org by Kevin.B, CC BY-SA 3.0

Согласно публикации, 40-летний мужчина учился в парижской кулинарной школе, работал в ресторане, отмеченном звездой Мишлен, и был участником реалити-шоу. Во Францию он приехал в начале 2010 года.

Французские власти неоднократно обвиняли Россию в попытках дискредитации и срыва олимпийских игр. Доказательств никогда не предъявлялось. Конкретные обвинения против схваченного русского также не опубликованы. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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