Отец года: мужчина обманул чиновников на 450 000 рублей

Многодетный отец, не участвующий в воспитании детей, незаконно получил пособие на покупку жилья, как сообщает прокуратура РБ.
В Туймазинском районе один из многодетных отцов, который не был вовлечен в воспитание своих детей, оформил документы на получение государственной помощи для приобретения жилья. В апреле 2023 года он купил квартиру в кредит и затем подал заявление на выплату 450 000 рублей, указав, что у него трое несовершеннолетних детей, сообщает mkset.ru.
Однако в 2008 году суд лишил его родительских прав на дочь, и он не принимал участия в ее воспитании. Прокуратура Башкирии, выявив факт мошенничества, подала иск в суд с требованием вернуть неправомерно полученные деньги.
Суд удовлетворил иск прокуратуры, а по материалам проверки было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество при получении выплат". Теперь злоумышленнику грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.
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