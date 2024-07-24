Отец года: мужчина обманул чиновников на 450 000 рублей

В Башкирии мужчина обманул чиновников на 450 000 рублей

1:08 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Многодетный отец, не участвующий в воспитании детей, незаконно получил пособие на покупку жилья, как сообщает прокуратура РБ.

Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class matthew leistikow, CC0

В Туймазинском районе один из многодетных отцов, который не был вовлечен в воспитание своих детей, оформил документы на получение государственной помощи для приобретения жилья. В апреле 2023 года он купил квартиру в кредит и затем подал заявление на выплату 450 000 рублей, указав, что у него трое несовершеннолетних детей, сообщает mkset.ru.

Однако в 2008 году суд лишил его родительских прав на дочь, и он не принимал участия в ее воспитании. Прокуратура Башкирии, выявив факт мошенничества, подала иск в суд с требованием вернуть неправомерно полученные деньги.

Суд удовлетворил иск прокуратуры, а по материалам проверки было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество при получении выплат". Теперь злоумышленнику грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.