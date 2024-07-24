В Турции задержан гражданин России, подозреваемый в организации подрыва автомобиля в Москве. Об этом сообщил глава МВД Турции.
Ранее сегодня директор ФСБ Александр Бортников заявил, что исполнитель сегодняшнего теракта в Москве скрылся в Турции и находится там.
Ночью подозреваемый, схваченный в Турции, заложил бомбу под внедорожник одного из высших чиновников в министерстве обороны Андрея Торгашова. В результате взрыва владельцы, муж с женой, были тяжело ранены.
Теперь подозреваемый будет экстрадирован в Россию. По всей видимости, он заранее обеспечил себе путь эвакуации, однако даже бегство из страны ему не помогло.
На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.