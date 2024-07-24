В Турции задержали подозреваемого в теракте в Москве

В Турции схвачен подозреваемый в утреннем покушении на офицера ГРУ

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Турции задержан гражданин России, подозреваемый в организации подрыва автомобиля в Москве. Об этом сообщил глава МВД Турции.

Ранее сегодня директор ФСБ Александр Бортников заявил, что исполнитель сегодняшнего теракта в Москве скрылся в Турции и находится там.

Ночью подозреваемый, схваченный в Турции, заложил бомбу под внедорожник одного из высших чиновников в министерстве обороны Андрея Торгашова. В результате взрыва владельцы, муж с женой, были тяжело ранены.

Теперь подозреваемый будет экстрадирован в Россию. По всей видимости, он заранее обеспечил себе путь эвакуации, однако даже бегство из страны ему не помогло.